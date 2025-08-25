इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस में निकाली बंपर भर्ती जल्द करें आवेदन आज है लास्ट डेट

नई दिल्ली । इन दिनों युवाओं के​ लिये सरकारी नौकरी की भरमार है। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन निकाले है। इस भर्ती के लिये आवेदन 10 अगस्त से चालू किया गया है। आज आवेदन करने की लास्ट डेट है। इसकी परीक्षा की डेट 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 750 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

इस जॉब के लिये आवेदक को इसके वेबसाइट iob.in या bfsissc.com पर जाके आज ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। क्योकि आज इस आवेदन की लास्ट डेट है। इस जॉब के आवेदन के लिये आवेदक को बीए की डिग्री होनी चाहिये। चयनित होने पर उम्मीदवारों को 10,000 से 15,000 तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। मेट्रो शहरों में 15,000, शहरी इलाकों के लिए 12,000 और ग्रामीण इलाकों के लिए 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस जॉब को करने के लिये आवेदन करने वाले आवेदक IOB के वेबसाइट iob.in या bfsissc.com पर जाकर अन्य जरुरी जानकारी देख कर आज ही जल्द आवेदन करदें मौका हाथ से जाने न दें।