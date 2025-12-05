Indigo Crisis : DGCA का यू-टर्न, संकट से उबरने के लिए इंडिगो की सारी मांगें मानी, क्रू के ‘साप्ताहिक विश्राम’ से जुड़े निर्देश वापस

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest) से जुड़े अपने हालिया सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। नियामक संस्था का यह फैसला देश की विभिन्न एयरलाइनों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो लगातार इन नियमों के चलते परिचालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला दे रही थीं। डीजीसीए (DGCA) ने स्पष्ट किया है कि यह कदम एयरलाइनों द्वारा परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग को देखते हुए उठाया गया है।

दरअसल, डीजीसीए (DGCA) ने पहले निर्देश जारी किए थे कि क्रू सदस्यों (Guidelines for Crew) को साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest) के बदले कोई भी अवकाश नहीं दिया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य पायलटों और केबिन क्रू की थकान को कम करना था, लेकिन एयरलाइनों का कहना था कि इससे रोस्टर प्रबंधन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उड़ानों के संचालन में बाधा आ रही है। एयरलाइनों के संगठन ने डीजीसीए (DGCA) को सौंपे अपने अभ्यावेदन में बताया था कि मौजूदा ‘परिचालन व्यवधानों’ से निपटने और उड़ानों की निरंतरता बनाए रखने के लिए नियमों में लचीलेपन की आवश्यकता है।