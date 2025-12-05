  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Indigo Crisis : DGCA का यू-टर्न, संकट से उबरने के लिए इंडिगो की सारी मांगें मानी, क्रू के ‘साप्ताहिक विश्राम’ से जुड़े निर्देश वापस

Indigo Crisis : DGCA का यू-टर्न, संकट से उबरने के लिए इंडिगो की सारी मांगें मानी, क्रू के ‘साप्ताहिक विश्राम’ से जुड़े निर्देश वापस

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest) से जुड़े अपने हालिया सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। नियामक संस्था का यह फैसला देश की विभिन्न एयरलाइनों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो लगातार इन नियमों के चलते परिचालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला दे रही थीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest) से जुड़े अपने हालिया सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। नियामक संस्था का यह फैसला देश की विभिन्न एयरलाइनों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो लगातार इन नियमों के चलते परिचालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला दे रही थीं। डीजीसीए (DGCA)  ने स्पष्ट किया है कि यह कदम एयरलाइनों द्वारा परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग को देखते हुए उठाया गया है।

पढ़ें :- IndiGo Crisis : आपदा में अवसर, हवाई किराए ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पटना-मुंबई का टिकट 60 हजार के पार

दरअसल, डीजीसीए (DGCA) ने पहले निर्देश जारी किए थे कि क्रू सदस्यों (Guidelines for Crew) को साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest) के बदले कोई भी अवकाश नहीं दिया जाएगा। इस नियम का उद्देश्य पायलटों और केबिन क्रू की थकान को कम करना था, लेकिन एयरलाइनों का कहना था कि इससे रोस्टर प्रबंधन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उड़ानों के संचालन में बाधा आ रही है। एयरलाइनों के संगठन ने डीजीसीए (DGCA) को सौंपे अपने अभ्यावेदन में बताया था कि मौजूदा ‘परिचालन व्यवधानों’ से निपटने और उड़ानों की निरंतरता बनाए रखने के लिए नियमों में लचीलेपन की आवश्यकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indigo Crisis : DGCA का यू-टर्न, संकट से उबरने के लिए इंडिगो की सारी मांगें मानी, क्रू के 'साप्ताहिक विश्राम' से जुड़े निर्देश वापस

Indigo Crisis : DGCA का यू-टर्न, संकट से उबरने के लिए इंडिगो...

IndiGo Crisis : आपदा में अवसर, हवाई किराए ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पटना-मुंबई का टिकट 60 हजार के पार

IndiGo Crisis : आपदा में अवसर, हवाई किराए ने तोड़े सारे रिकॉर्ड,...

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत 112 के खिलाफ FIR दर्ज, पहाड़ी पर दीप जलाने के लिए जबरन कर रहे थे चढ़ाई

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत 112 के खिलाफ FIR दर्ज, पहाड़ी पर दीप...

UKPSC Main Exam Postponed : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की स्थगित, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया फैसला

UKPSC Main Exam Postponed : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य...

Toxic Cough Syrup Scandal : UPSTF की जांच में बड़ा खुलासा, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से लिया ड्रग लाइसेंस, अब ड्रग इंस्पेक्टरों पर गिरेगी गाज

Toxic Cough Syrup Scandal : UPSTF की जांच में बड़ा खुलासा, फर्जी...

अयोध्या में बिना मुआवजा किसानों की भूमि अधिग्रहण की शिकायत नितिन गडकरी तक पहुंची, मंत्री ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को दिया जांच का आश्वासन

अयोध्या में बिना मुआवजा किसानों की भूमि अधिग्रहण की शिकायत नितिन गडकरी...