IndiGo Service Restored: आज इंडिगो की सर्विस पूरी तरह बहाल करने की तैयारी, 9वें दिन 1900 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान

IndiGO Service Restored: पिछले कई दिनों से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो परिचालन संकट से हड़कंप मचा हुआ था। हर रोज इंडिगो की सैंकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रहीं थीं, जिससे हवाई अड्डों पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच, इंडिगो संकट के 9वें दिन एयरलाइन की सर्विस पूरी तरह बहाल करने की तैयारी चल रही है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडिगो के सीईओ ने कहा कि ऑपरेशन स्थिर है। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों के सामने आई परेशानी के लिए माफ़ी मांगी है। इससे पहले मंगलवार को इंडिगो की 1,800 से ज्यादा फ्लाइट्स ने उड़ानें भरीं। आज बुधवार को करीब 1,900 फ्लाइट्स उड़ानें भर सकती हैं। इस बीच, केंद्र सरकार ने यात्रियों को हुई असुविधा के बाद इंडिगो के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन की नियोजित फ्लाइट्स में 10 फीसदी की कटौती का आदेश दिया है।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंगलवार शाम को नियोजित फ्लाइट्स में कटौती के अपडेट देने के लिए मंत्रालय में बुलाया गया था। सरकार ने यह फैसला इंडिगो में व्यवस्था बहाल करने और रद्दीकरण को कम करने के लिए लिया है। इस पर एयरलाइन का कहना है कि वह सरकार द्वारा की गयी कटौती का पालन करेंगे। इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों को कवर करेगी।

