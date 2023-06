International Yoga Day 2023 : 21 जून को मनेगा 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जानिए क्या है इस बार की थीम?

International Yoga Day 2023: अगर जिंदगी में निरोग रहना है तो योग करना जरूरी है। पूरी दुनिया में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस (International Yoga Day on June 21) मनाया जाता है। इस दिन दुनियाभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके जरिए योगा करने के फायदे गिनाए जाते हैं। 5 दिन बाद योगा डे है। हम आपके लिए इस बार की थीम और इसके उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं।

जानें इंटरनेशनल योगा डे 2023 की थीम क्या है?

21 जून को 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (9th International Yoga Day) मनाया जाएगा। इस बार की थीम खास है। क्योंकि इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) वसुधैव कुटुम्बकम (Vasudhaiva Kutumbakam )के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड, वन हेल्थ (One World, One Health) रखी गई है। इस थीम को आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) द्वारा तय किया गया है। इस थीम मतलब हमें सभी को योग के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे पूरा विश्व स्वस्थ रहे।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का महत्व

इंटरनेशनल योगा डे (International Yoga Day) मनाने का मेन उद्देश्य लोगों में योग को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इस दिन योग करने से जीवन में मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोजाना योग करने से लोगों को कई बीमारियों से निजात मिलती है। योग करने से शरीर फिट और तंदुरुस्त रहता है।

जानें कब हुई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत?

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) की शुरुआत 2015 में हुआ था। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation)की बैठक में इंटरनेशनल योगा डे (International Yoga Day) को मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया, इसके बाद से ही हर साल 21 जून को 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गयी थी। अब तक 8 बार इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है।