IPL 2022: विराट कोहली की तरह ड्रामेबाज है ये युवा नहीं दिला पायेगा टीम को खिताबी जीत, जानें ऋषभ पंत के लिए किसने कहा ऐसा

नई दिल्ली। हमेशा आने ट्वीट और विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले केआरके ने इस बार युवा खिलाड़ी और दिल्ली की टीम के कप्तान ​ऋषभ पंत को निशाने पर लिया है। एक ट्वीट कर ऋषभ ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स ऐसी टीम है, जो यह आईपीएल खिताब नहीं जीत सकती है। इसके अलावा केआरके ने ऋषभ पंत को विराट कोहली जैसा खिलाड़ी बताते हुए कहा कि दोनों ड्रामा ज्यादा करते हैं और क्रिकेट में ड्रामा नहीं चलता है, जिसके लिए केआरके को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है।

Team #DC can’t win #IPL2022 because of drama captain @RishabhPant17! He is another #ViratKohli𓃵! Virat Kohli always did drama and never win any trophy. #RishabhPant does the same. Sports main drama Nahi Chalta.

— KRK (@kamaalrkhan) April 3, 2022