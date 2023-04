IPL 2023:​ रिंकू सिंह ने गुजरात के मुंह से छीनी जीत, पांच गेंदों में 5 छक्के लगाकर किया कमाल, देखिए वीडियो

IPL 2023: गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइटराइडर्स् के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ंत हुई। इस मैच में गुजरात के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। गुजरात की टीम 20 ओवर में 204 रन बनाई। वहीं, कोलकाता इस लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरूआत में लड़खड़ा गई लेकिन राशि खान ने 17वें ओवर में हैट्रिक लेकर मैच को गुजरात की ओर मोड़ दिया।

"Because he's the Knight #KKR deserves and the one they need right now" – Rinku Singh 😎#GTvKKR #TATAIPL #IPLonJioCinema | @KKRiders pic.twitter.com/b1QrN3fLjX

— JioCinema (@JioCinema) April 9, 2023