IPS Transfer : यूपी में आठ आईपीएस अफसरों का तबादला, पीयूष मोर्डिया बने लखनऊ जोन के एडीजी

IPS Transfer: यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government)में अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। प्रदेश में देर रात 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए है। लंबे समय से लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) में अपर पुलिस महानिदेश कानून व्यवस्था (Additional Director General of Police Law and Order) के पद पर कार्यरत पीयूष मोर्डिया (Piyush Mordia) को अपर महानिदेशक लखनऊ जोन (ADG of Lucknow Zone) बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य आईपीएस अधिकारियों के तबादला में देवीपाटन रेंज के डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल (Upendra Kumar Agarwal, DIG, Devipatan range) को लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था (Joint Commissioner of Police Law and Order) बनाया गया है।

अयोध्या परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह (Amarendra Prasad Singh, Deputy Inspector General of Police, Ayodhya Zone) को पुलिस उपमहानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र गोंडा, वहीं मेरठ परिक्षेत्र के आईजी प्रवीण कुमार को अयोध्या परिक्षेत्र का आईजी बनाया गया है।आगरा परिक्षेत्र के आईजी नचिकेता झा को आईजी मेरठ परिक्षेत्र और अलीगढ़ परिक्षेत्र से दीपक कुमार को आईजी आगरा बनाया गया है। कानपुर कमिश्नरेट से अपर पुलिस आयुक्त एसआरए कुलकुर्णी को डीआईजी अलीगढ़ और एसआईटी मुख्यालय के डीआईजी अमित वर्मा को कानपुर कमिश्नरेट में अपर आयुक्त के पद पर भेजा गया है।