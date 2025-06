अमेरिका को दुश्मन नंबर एक मानता है ईरान, डोनाल्ड ट्रंप के हत्या की रची साजिश , इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा

नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए खतरा बताया था। उनकी हत्या के लिए सक्रिय रूप से काम किया था।

रविवार को फॉक्स न्यूज (Fox News) के हवाले से नेतन्याहू ने कहा कि वे उसे मारना चाहते हैं। वह दुश्मन नंबर एक है। 12 जून को इजरायल द्वारा ईरान (Iran) पर किए गए तीखे हमलों के बाद यह उनका पहला साक्षात्कार था । नेतन्याहू ने कहा कि ये लोग जो ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ का नारा लगाते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प की दो बार हत्या की कोशिश की। इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान पर इजरायल के हालिया मिसाइल हमलों को उचित ठहराते हुए पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि इन लोगों के पास परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) हों और उन्हें आपके शहरों तक पहुंचाने के साधन हों?

Watch the full exclusive interview as Israeli PM @netanyahu responds to @BretBaier following the terror regime of Iran’s missile blitz. pic.twitter.com/Dk0VIDqgxH

— Fox News (@FoxNews) June 15, 2025