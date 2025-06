रूसी राष्ट्रपति से कल मुलाकात करेंगे ईरानी विदेश मंत्री,पूर्व राष्ट्रपति, बोले-ईरान को देंगे अपने परमाणु हथियार...

नई दिल्ली। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर शनिवार की देर रात एयर स्ट्राइक कर B-2 बॉम्बर से हमले किए है। अमेरिका का दावा किया कि उसने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी है, लेकिन इसके उलट ईरान ने कहा कि उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi) ने कहा कि वह सोमवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) से मुलाकात करेंगे। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव (Former President of Russia and Deputy Chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev) ने दावा किया कि कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) देने के लिए तैयार हैं।

‘न्यूक्लियर हथियारों का प्रोडक्शन जारी रहेगा’

अमेरिकी हमले के बाद मेदवेदेव ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर निशाना साधते हुए कहा कि शांति का दावा कर सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्ध में धकेल रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी हमले पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ईरानी साइट को न के बराबर नुकसान पहुंचा है।

मेदवेदेव ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा कि न्यूक्लियर मैटेरियल का एनरिचमेंट, लेकिन अब हम खुले तौर पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का भविष्य में प्रोडक्शन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) देने के लिए तैयार हैं। हालांकि मेदवेदेव ने ये नहीं बताया कि इन देशों में कौन शामिल है।

पुतिन ने मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री

वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi) इस्लामिक सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्तांबुल में मौजूद हैं। अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने कहा कि मैं आज दोपहर मॉस्को के लिए निकल रहा हूं और कल सोमवार की सुबह पुतिन से मुलाकात करूंगा।

वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़े ईरान के मंत्री अराघची ने कहा कि रूस ईरान का दोस्त है और हम एक-दूसरे से हमेशा सलाह लेते हैं। पुतिन के साथ कल एक महत्वपूर्ण सलाह लेने के लिए मॉस्को जा रहा हूं। उन्होंने अमेरिकी हमलों को इंटरनेशनल कानून का घोर उल्लंघन बताया।