IRGC खुफिया प्रमुख मारे जाने की ईरानी मीडिया ने की पुष्टि, US-ईरान सीजफायर वार्ता अंतिम चरण में

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (West Asia) इस समय युद्ध की आग में धधक रहा है, जहां हालात हर घंटे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इस्राइल के बीच सीधी टक्कर अब भीषण रूप ले चुकी है। 37वें दिन में प्रवेश कर चुके इस संघर्ष में मिसाइल हमले, धमाके और जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। शहरों में दहशत का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं और हालात नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे हैं, जिससे बड़े युद्ध का खतरा लगातार गहराता जा रहा है।

फार्स न्यूज एजेंसी (Fars News Agency) के अनुसार, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के खुफिया संगठन के प्रमुख, मेजर जनरल सैयद मजीद खादेमी को अमेरिका-इस्राइल के कथित हमले में मार दिया गया। IRGC की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, खादेमी की मौत अमेरिकी-इस्राइली दुश्मन द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में हुई। घटना की और कोई विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

ईरान युद्धविराम की कोशिशें तेज

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच 45 दिन के संभावित युद्धविराम को लेकर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। एक्सियोस न्यूज़ आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थ देशों के बीच इस प्रस्ताव पर गंभीर बातचीत चल रही है, जिसे युद्ध खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, ये वार्ताएं पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की मध्यस्थता में हो रही हैं। साथ ही, दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधे संदेशों के जरिए भी संवाद जारी है।

सोमवार को इस्राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों की श्रृंखला में ईरान में 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके जवाब में तेहरान ने इस्राइल और उसके खाड़ी क्षेत्र के सहयोगी देशों पर मिसाइलें दागीं। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए दी गई समयसीमा नजदीक आ गई है।

तेहरान में रातभर विस्फोटों की आवाजें गूंजती रहीं और राजधानी के ऊपर घंटों तक नीचे उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई देती रही। एक हमले में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आजादी चौक के आसपास काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। इस्राइली अधिकारियों के अनुसार, हाइफा में एक रिहायशी इमारत के मलबे से दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। इसी दौरान सोमवार तड़के ईरान की ओर से उत्तरी इस्राइल पर नए मिसाइल हमले भी किए गए।