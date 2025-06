ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी का बड़ा दावा, बोले- खामेनेई और उनके करीबी देश छोड़कर भागने की फिराक में

नई दिल्ली। अमेरिका और इजरायल के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई (Iran’s Supreme Leader Ayatollah Khamenei) हैं। 13 जून की सुबह जब से इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य शुरू की है। तब से अयातुल्लाह खामेनेई (Ayatollah Khamenei) किसी सुरक्षित ठिकानें पर छिपे हुए हैं। कुछ दिनों पहले दावा किया था कि खामेनेई और उनके परिवार को किसी बंकर में छिपा कर रखा गया है। वहीं, इजरायली रक्षा मंत्री याओव गैलेंट (Israeli Defense Minister Yaov Galant) ने कहा था कि खामेनेई के खात्मे के बाद ही ऑपरेशन राइजिंग लायन (Operation Rising Lion) को सफल माना जाएगा।

ईरान भागने की कोशिश में खामेनेई : शाह पहलवी

इसी बीच सोमवार को ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी (Exiled Crown Prince Reza Shah Pahlavi) भी लगातार खामेनेई के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। रेजा शाह पहलवी ने आरोप लगाया है कि खामेनेई और उनके करीबी ईरान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए खामेनेई के लिए एक सीधा संदेश है: पद छोड़ दें, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको निष्पक्ष सुनवाई और कानून की उचित प्रक्रिया मिलेगी।

🚨#BreakingNews Exiled Crown Prince Reza Pahlavi urges Iranians to topple Khamenei’s “corrupt, collapsing” regime—declares “new dawn for Iran’s Lion & Sun,” calls for uprising and end to nuclear terror state. #FreeIran pic.twitter.com/pdtxWvvcv9

— AmericaFirstVoice (@AfFirstVC) June 23, 2025