दो पूर्व आतंकी बने डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, एक का लश्कर-ए-तैयबा और तो दूसरे का अल-कायदा से रहा है लिंक

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने विश्व से आतंकवाद का खात्मा करने के प्रण के साथ सत्ता में वापसी की थी। हालांकि आज हालात यह है कि ट्रंप अब अपने फायदे के लिए उन्हीं आतंकवादियों के सामने झुक गए हैं। जी हां.. डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर अमेरिका का ‘जेहादी प्रेम’ दिखाते हुए दो जिहादियों इस्माइल रॉयर (Ismail Royer) और शेख हमजा (Shaykh Hamza) को व्हाइट हाउस (White House) के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। इसमें से एक लिंक लश्कर और अल-कायदा (Al-Qaeda) से रहा है। यह खुलासा सबसे पहले पत्रकार लॉरा लूमर ने एक्स पर किया है। इस खुलासे से ट्रंप और पश्चिमी जगत की आतंक पर दोहरी नीति एक बार फिर से उजागर हुआ है।

EXCLUSIVE:

🚨 Islamic JIHADIST who traveled to Pakistan to train in an Islamic terror camp and served a 20 year prison sentence in the US for Jihadi terrorist activities has now been listed as a member of the White House Advisory Board of Lay Leaders, Announced Today on the… pic.twitter.com/d1HHHGUFYX

— Laura Loomer (@LauraLoomer) May 17, 2025