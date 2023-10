Israel-Hamas Conflict : इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले- गाजा के लोग तुरंत शहर छोड़ें, हमास के ठिकानों को बदल देंगे मलबे में

नई दिल्ली। फ़िलिस्तीन (Palestine) के आतंकी संगठन हमास (Terrorist Organization Hamas) के हमलों में इस्राइल (Israel) के 300 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच आगबबूला इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) ने आतंकवादी संगठन (Terrorist Organization) के सभी ठिकानों को नष्ट करने का संकल्प लिया है। उन्होंने गाजा (Gaza) के सभी लोगों को तुरंत शहर छोड़ने की चेतावनी दी। कहा कि देश हमास (Hamas) को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा।

"This morning, on Shabbat and a holiday, Hamas invaded Israeli territory and murdered innocent citizens including children and the elderly. Hamas has started a brutal and evil war." pic.twitter.com/ckPXuXNHk0

नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइली रक्षा बल (IDF ) घर-घर जाकर आंतकवादियों का सफाया कर रहे हैं। इस्राइली पीएम (Israeli PM) ने हमले के दिन को काला दिन बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ‘आईडीएफ हमास (IDF Hamas) से जुड़े लोगों को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हम उनका सफाया कर देंगे। इस्राइल और यहां के लोगों को जिन हालातों का सामना करना पड़ रहा उसका जोरदार बदला लेंगे।

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR

