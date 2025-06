Video: ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागीं; 6 तेल अवीव में गिरीं, रक्षा मंत्रालय को भी बनाया निशाना

Israel-Iran War: इजरायल के फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इस हमले में हमले में 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागीं। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरीं। जिसमें एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 63 लोग घायल हो गए।

The IDF cannot, and will not, allow Iran to attack our civilians. pic.twitter.com/IrDK05uErm

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजराइली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। इस बीच हमले की आशंका को देखते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया था। ईरान की और से किए जा रहे जवाबी हमलों को देखते हुए इजरायल में अलर्ट जारी किया है और कई शहरों में वॉर सायरन बज रहे हैं। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे।

इजरायली सेना व राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा, मैगन डेविड एडोम (एमडीए) के अनुसार, ईरान से मध्य और उत्तरी इजरायल की ओर दो बड़े हमलों में लगभग 100 मिसाइल हमले किए, जिससे काफी नुकसान हुआ है और 41 लोग घायल हो गए। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान की ओर से छोड़ी गई मिसाइल से एक महिला की मौत हो गई है।

Permission to fight is given to those against whom war is being wrongfully waged—because they have been wronged. And indeed, God is fully capable of granting them victory.

The Noble Quran (22:39) pic.twitter.com/t28ZQjIacE

