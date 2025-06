Israel-Iran War : इजरायल-ईरान की जंग में कूदा ड्रैगन! तेहरान में उतरे चीनी प्लेन, अमेरिका को सीधी चुनौती

Israel-Iran War : इजरायल और ईरान के बीच जंग में अब चीन में कूद पड़ा है। दरअसल तेहरान (Tehran) में चीनी कार्गो प्लेन (Chinese Cargo Plane) की लैंडिंग की खबर से यह अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लेन ने अपने रिस्पॉन्डर बंद कर रखे थे, जिससे यह रडार की पकड़ में ना आ सके। माना जा रहा है कि इसके जरिये चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई की है।

चीनी कार्गो विमान (Chinese Cargo Plane) का इस तरह ट्रांसपॉन्डर बंद करके तेहरान में लैंड करना किसी गुप्त ऑपरेशन का संकेत देता है। चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग के इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि इसमें सैन्य उपकरण या प्रतिबंधित सामान हो सकते हैं।

इजरायल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में चीन पहले ही तेहरान में पक्ष में खड़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इससे पहले कहा था कि बीजिंग ईरान पर इजरायल के हमलों पर करीबी नजर रख रहा है और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों का विरोध करता है।

चीन ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन (Operation Rising Lion) के गंभीर परिणाम होने का जिक्र करते हुए इजरायली हमलों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ‘चीन ईरान पर इजरायल के हमलों पर करीब से नज़र रख रहा है और ऑपरेशन के संभावित गंभीर परिणामों के बारे में गहराई से चिंतित है। चीन ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाईयों का विरोध करता है और तनाव बढ़ाने और संघर्ष को बढ़ाने वाले कदमों का विरोध करता है।

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Saudi Crown Prince MBS) का कहना है कि इजरायल अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में घसीटने के लिए कुछ भी कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए उसे बुरे अंजाम की चेतावनी दी है। ऐसे में चीन के इस कदम को अमेरिका को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

अचानक, चीन ईरान के पक्ष में युद्ध में उतर रहा है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इजरायल का समर्थन कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यह उनके लिए एक कठिन सुबह है, क्योंकि हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है।