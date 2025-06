Israel–Iran War: इजरायल ने 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन से किया हमला, ईरान के तीन टॉप कमांडरों की मौत

Israel–Iran War: इजरायल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब भीषण होता जा रहा है। IDF ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही इजरायल ने अपने हमले में ईरान के तीन टॉप कमांडर के मारे जाने का दावा किया है। जिसमें ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC के कमांडर और ईरान के आपातकालीन कमांड के कमांडर शामिल हैं।

दरअसल, इजरायल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की जानकारी दी है। आईडीएफ ने अपने ताजा पोस्ट में लिखा, ‘अब हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC के कमांडर और ईरान के आपातकालीन कमांड के कमांडर सभी 200 से अधिक लड़ाकू विमानों द्वारा ईरान में किए गए इजरायली हमलों में मारे गए। ये तीन क्रूर सामूहिक हत्यारे हैं जिनके हाथ अंतरराष्ट्रीय खून से रंगे हैं। इनके बिना दुनिया एक बेहतर जगह है।’

We can now confirm that the Chief of staff of the Iranian Armed Forces, Commander of the IRGC and the Commander of Iran’s Emergency Command were all eliminated in the Israeli strikes across Iran by more than 200 fighter jets.

These are three ruthless mass murderers with…

— Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025