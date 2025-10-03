  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. गुजरात BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे जगदीश विश्वकर्मा, चुनाव से चला बड़ा दांव!

गुजरात BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे जगदीश विश्वकर्मा, चुनाव से चला बड़ा दांव!

गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चल रहा संश्य लगभग समाप्त हो गया है। जगदीश विश्वकर्मा के नाम पर मुहर लगी है, जो अब गुजरात के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। साथ ही, आगामी विधानसभा का चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि, भाजपा के इस कदम से सियासी हलचल जरूर मच गयी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चल रहा संश्य लगभग समाप्त हो गया है। जगदीश विश्वकर्मा के नाम पर मुहर लगी है, जो अब गुजरात के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। साथ ही, आगामी विधानसभा का चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि, भाजपा के इस कदम से सियासी हलचल जरूर मच गयी है।

पढ़ें :- उमर अब्दुल्ला, बोले-अगर राज्य का दर्जा पाने के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना जरूरी, तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें...

जगदीश विश्वकर्मा (पांचाल) निकोल सीट से विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इनके विरोध में कोई भी नामांकन नहीं दाखिल किया है, जिससे साफ है कि वो निर्विरोध चुने गए। अब आगामी विधानसभा चुनाव भी इनके ही नेतृत्व में पार्टी गुजरात में लड़ेगी। बता दें कि, जगदीश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ काम किया है। जब जगदीश विश्वकर्मा अहमदाबाद के जिला अध्यक्ष थे, तब भूपेंद्र पटेल स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। दोनों ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता दिलाई थी। अब दोनों राज्य स्तरीय जोड़ी के रूप में काम करेंगे।

भाजपा ने ओबीसी चेहरे पर लगाया दांव
भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी चेहरे पर दांव लगाकर बड़ा ​सियासी कदम उठाया है। बीते कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने गुजरात में अमित चावड़ा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। वहीं, अब भाजपा ने भी ओबीसी नेता को अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। इससे यह साफ है कि गुजरात की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक को लेकर सियासी टकराव और तेज होगा।

 

पढ़ें :- सोना तो छोड़िए BJP के बीच मची बहुमूल्य धातुओं की जमाख़ोरी की वजह से अब तो चांदी भी ग़रीब की पहुंच से बाहर हो गयी: अखिलेश यादव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cyclone Shakti Live Tracking : अरब सागर में बन रहा 2025 का पहला तूफान चक्रवात 'शक्ति', IMD का अलर्ट जारी

Cyclone Shakti Live Tracking : अरब सागर में बन रहा 2025 का...

गुजरात BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे जगदीश विश्वकर्मा, चुनाव से चला बड़ा दांव!

गुजरात BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे जगदीश विश्वकर्मा, चुनाव से चला...

राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले- साफ है कि भारतीय कंपनियां क्रोनीज्म से नहीं, बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं

राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले-...

India-China Direct Flight : इस दिन से फिर शुरू होगी भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान , यहां से उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान

India-China Direct Flight : इस दिन से फिर शुरू होगी भारत-चीन के...

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बड़ा खुलासा, बोले-हमने पाकिस्तान के F-16 और J-17 को किया ढेर

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बड़ा खुलासा, बोले-हमने पाकिस्तान...

DU Vacancy 2025 : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, 21 अक्तूबर तक करें आवेदन

DU Vacancy 2025 : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों...