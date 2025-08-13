  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ट्रंप टैरिफ वार के बीच रूस जाएंगे जयशंकर, NSA डोभाल के बाद दूसरा हाई लेवल दौरा

ट्रंप टैरिफ वार के बीच रूस जाएंगे जयशंकर, NSA डोभाल के बाद दूसरा हाई लेवल दौरा

विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर जाएँगे ।   हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी रूस का दौरा किया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।रुस के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, "21 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मॉस्को में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मंत्री हमारे द्विपक्षीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के भीतर सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे।"

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर जाएँगे ।   हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी रूस का दौरा किया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।रुस के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, “21 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मॉस्को में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मंत्री हमारे द्विपक्षीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के भीतर सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे।”

पढ़ें :- PM मोदी अगले महीने जा सकते हैं अमेरिका! ट्रंप से टैरिफ विवाद पर होगी बातचीत

पिछले हफ्ते दौरे पर अजित डोभाल गए थे रूस

एनएसए अजित डोभाल भी पिछले हफ्ते दो दिनो के दौरे पर रूस गए थे। इस दौरान उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय बातचीत की। इस वार्ता के दौरान ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर चर्चा की गई। इसके अलावा डोभाल ने इस बात की पुष्टि भी की व्लादिमीर पुतिन साल के अंत तक भारत का दौरा करेंगे।

 

पढ़ें :- सुशासन बाबू आपके राज में क्या हो रहा है? SIR विवाद के बीच बिहार में बना ‘डोनाल्ड ट्रंप’ का निवास प्रमाण पत्र, FIR दर्ज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ट्रंप टैरिफ वार के बीच रूस जाएंगे जयशंकर, NSA डोभाल के बाद दूसरा हाई लेवल दौरा

ट्रंप टैरिफ वार के बीच रूस जाएंगे जयशंकर, NSA डोभाल के बाद...

जन्माष्टमी से पहले अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला, मंदिर की दीवारों पर लिखे भारत और हिंदू विरोधी स्लोगन

जन्माष्टमी से पहले अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला, मंदिर की दीवारों...

America : 70 वर्षीय बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर बेरहमी से हमला , आरोपी गिरफ्तार

America : 70 वर्षीय बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर बेरहमी से हमला ,...

ओवैसी ने शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी पर PAK को दिखाई औकात, बोले- ब्रह्मोस है हमारे पास...

ओवैसी ने शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी पर PAK को दिखाई औकात, बोले-...

पाकिस्तान में चार लाख लोग हुए घर में कैद, सेना चला रही ऑपरेशन

पाकिस्तान में चार लाख लोग हुए घर में कैद, सेना चला रही...

Colombia Bullfighting Festival : कोलंबिया में उत्सव के दौरान बुलफाइटिंग में  भड़का सांड, जानें बुलफाइटर का क्या हुआ हाल

Colombia Bullfighting Festival : कोलंबिया में उत्सव के दौरान बुलफाइटिंग में  भड़का...