ट्रंप टैरिफ वार के बीच रूस जाएंगे जयशंकर, NSA डोभाल के बाद दूसरा हाई लेवल दौरा

विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर जाएँगे । हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी रूस का दौरा किया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।रुस के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, “21 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मॉस्को में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मंत्री हमारे द्विपक्षीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के भीतर सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे।”

पिछले हफ्ते दौरे पर अजित डोभाल गए थे रूस

एनएसए अजित डोभाल भी पिछले हफ्ते दो दिनो के दौरे पर रूस गए थे। इस दौरान उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय बातचीत की। इस वार्ता के दौरान ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर चर्चा की गई। इसके अलावा डोभाल ने इस बात की पुष्टि भी की व्लादिमीर पुतिन साल के अंत तक भारत का दौरा करेंगे।