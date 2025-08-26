  1. हिन्दी समाचार
  3. Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से मची हाहाकर, कई घर हुए तबाह

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही मच गयी है। कई घर पानी और मलबे की चपेट में आने से तबाह हो गए हैं। साथ ही लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। वहीं, इसके कारण सड़कों से संपर्क टूट गए हैं और कई राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से बंद कर दिए गए हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

बादल फटने की घटना डोडा जिले थाथरी उप मंडल में हुई है। यहां अचानक बदल फटने की घटना से तबाही मच गयी। इससे पहले भी वहां के किश्तावाड़ और थराली में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं।

वहीं, डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा, 3 दिन से लगातार बारिश जारी है और बीती रात काफी ज्यादा बारिश हुई है। 2 जगह से बादल फटने की रिपोर्ट आई है। कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 3 फूट ब्रिज बह गए हैं। जो लोग चिनाब नदी के आसपास बसे हैं, वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है।

