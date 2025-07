Japan Megaquake 2025 : कॉमिक बुक ने 5 जुलाई को बड़ी आपदा की भविष्यवाणी , हॉन्ग कॉन्ग से जापान आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी

Japan Megaquake 2025 : जापान सरकार (Japanese Government) ने हाल ही में अपनी ‘महाभूकंप’ (Megaquake) से निपटने की तैयारी योजना को अपडेट किया है। सरकार ने कहा कि एक बहुत बड़े भूकंप (Megaquake) के खतरे से निपटने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि करीब 3 लाख लोगों की जान जाने की आशंका को कम किया जा सके।

जानें क्या है पूरा मामला?

वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप कब आएगा? इसकी सटीक भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस साल जनवरी में एक सरकारी पैनल ने चेतावनी दी थी कि अगले 30 सालों में जापान के पास नानकाई ट्रफ (Nankai Trough) में एक बड़े भूकंप की संभावना 75 से 82 प्रतिशत तक है।

ALERT 🚨 Japan said that much more needs to be done to prepare for a possible “megaquake” to reduce the feared death toll of up to 300,000 people. https://t.co/UHMmtdq8wj

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 2, 2025