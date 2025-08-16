झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की नहीं बच पायी जान, बाथरूम में गिरने के बाद एयरलिफ्ट कर भेजे गए थे दिल्ली

Ramdas Soren Passes Away: झारखंड के शिक्षामंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन का 62 साल की उम्र में शुक्रवार (15 अगस्त, 2025) को निधन हो गया। सोरेन 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित अपने आवास पर बाथरूम में गिर गए थे। जिससे गंभीर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया था, जहां पर एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।
समाचार एजेंसी पीटीआई से झामुमो के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बताया कि सोरेन की हालत गंभीर थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रणाली पर रखा गया था। वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही थी और गहन चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रही थी। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:30 बजे रामदास सोरेन अपने जमशेदपुर स्थित आवास में बाथरूम में गिरकर बेहोश गए थे, जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आए, तो उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया और जवाब न मिलने पर दरवाजा खोला गया।
शिक्षा मंत्री सोरेन को बेहोशी की हालत में तुरंत जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उन्होंने उल्टी की और उनकी स्थिति और गंभीर हो गई। मेडिकल जांच में सामने आया कि बाथरूम में गिरने की वजह से सोरेन के सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो गया था और दिमाग में खून जम गया था। फिर डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ता देख बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर शिक्षा मंत्री को दिल्ली भेजा गया।
बताया जा रहा है कि सोरेन का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने शुक्रवार को अंतिम सांसें लीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “रामदास दा (भाई) को हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। दादा को अंतिम प्रणाम…”