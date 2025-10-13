जीतनराम मांझी ने NDA को अंजाम भुगतने की दी चेतावनी, उपेंद्र कुशवाहा भी कम सीट मिलने से नाराज

Bihar Elections NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा हो गयी है, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम (RLM) को केवल 6-6 सीटें दी गईं। जिसको लेकर मांझी और कुशवाहा पूरी तरफ असंतुष्ट नजर हैं। उनकी ताजा टिप्पणियां इस बात का संकेत है।

दरअसल, जीतनराम मांझी की आखिरी डिमांड थी कि उनकी पार्टी को 15 सीट मिले, लेकिन सीट शेयरिंग में उन्हें सिर्फ 6 सीटें मिलीं। पिछली बार की तुलना में उन्हें एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा है। इस पर मांझी ने कहा कि आलाकमान ने जो फैसला लिया वह सर आंखों पर है, लेकिन 6 सीट देकर हमारे महत्व को कम आंका गया है। ऐसे में हो सकता है एनडीए को इसका खामियाज़ा भी भुगतना पड़े।

दूसरी तरफ, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों से माफी मांगते हुए कम सीटें मिलने को लेकर असंतोष जाहिर किया। कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘प्रिय मित्रों/साथियों… आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों – लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। परन्तु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखतीं हैं मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखतीं। हम जानते हैं कि अन्दर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है।”

उन्होंने आगे लिखा, ‘आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही।’

बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत भाजपा और जेडीयू को 101-101 सीटें मिली हैं, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी-आर को 29 सीटें दी गई हैं। वहीं, जीतन राम मांझी की ‘हम’ (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम (RLM) को केवल 6-6 सीटों से संतोष करना पड़ा है।