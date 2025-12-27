राज्यसभा सीट पर पिता जीतनराम मांझी को ही नसीहत दे गए बेटे संतोष सुमन, जानिए क्या कहा

बिहार सरकार में मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को ही नसीहत दे दी है। मांझी द्वारा सार्वजनिक मंच से सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) से राज्यसभा सीट की मांग रखने पर बेटे संतोष ने ऐसे विषयों से परहेज रखने की बात की है। बता दें HAM सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से पार्टी अध्यक्ष संतोष सुमन को एक राज्यसभा सीट की मांग उठाने की सलाह दी थी और कहा था कि अगर ना मिले तो मंत्री पद छोड़ देना चाहिए।

बिहार सरकार में लघु एवं जल संसाधन मंत्री एवं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने शुक्रवार को जहानाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान अपने पिता को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि संगठन के विस्तार पर पार्टी के संरक्षक एवं उनके पिता जीतनराम मांझी की इच्छाएं स्वाभाविक हैं। मगर किसी भी मुद्दे को पार्टी के उचित मंच पर ही रखा जाना चाहिए। मीडिया के माध्यम से ऐसे विषयों को उठाने से परहेज करना बेहतर होगा। राज्यसभा पर अड़े जीतनराम मांझी, बोले अमित शाह ने वादा किया था

इससे एक दिन पहले जहानाबाद दौरे पर पहुंचे जीतनराम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर अपनी राय सार्वजनिक की थी। उन्होंने कहा कि संतोष सुमन अपनी बात को नहीं रख पाते हैं।