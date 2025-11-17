फर्जी वोटरों पर सख्ती की मांग—जितेंद्र जायसवाल ने नगर पालिका को थमाया ज्ञापन

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र जायसवाल ने आज नगर पालिका परिषद नौतनवां में व्याप्त मतदाता सूची की गंभीर अनियमितताओं को लेकर अधिशासी अधिकारी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक रमाशंकर सिंह को सौंपा। ज्ञापन में वोटर लिस्ट में गलत तरीके से दर्ज हजारों नामों को तत्काल प्रभाव से हटाने व सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की मांग की गई है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान कई वार्डों में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम पाए गए हैं जो नगर क्षेत्र के वास्तविक निवासी नहीं हैं। कई नाम ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के भी नगर की वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए हैं, जबकि वे यहां निवास ही नहीं करते।

जितेंद्र जायसवाल ने कहा कि मतदाता सूची में एक मकान पर असामान्य रूप से अधिक लोगों के नाम दर्ज होना, एक ही परिवार के लिए अलग-अलग मकान नंबर दिखाना, शादी के बाद अन्यत्र जाने वाले लोगों का नाम हटाया न जाना, मृतकों और माइग्रेट कर चुके लोगों के नाम भी लिस्ट में बने रहना जैसी गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय हैं।

उन्होंने मांग की कि प्रत्येक वार्ड में पड़ोसी तस्दीक, आधार कार्ड के पते का मिलान, और फील्ड सत्यापन के आधार पर गलत प्रविष्टियों को तत्काल हटाया जाए, ताकि आगामी चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो सकें।

भाजपा नेता ने चेतावनी दी कि यदि मतदाता सूची में सुधार नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताते हुए कहा कि यह काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण होना चाहिए ताकि किसी निर्दोष मतदाता को परेशानी न हो और गलत मतदाता सूची से बचा जा सके।

स्थानीय नागरिकों ने भी ज्ञापन का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई है कि नगर पालिका इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट