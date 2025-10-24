संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकार एलएन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या, यूपी की कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

प्रयागराज । संगम नगरी प्रयागराज में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सिविल लाइंस इलाके में वरिष्ठ पत्रकार एलएन सिंह पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई।

मुख्य हमलावर मुठभेड़ में गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने पत्रकार पर 20 से 25 वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एलएन सिंह लंबे समय तक समाचार चैनल के लिए पत्रकारिता कर रहे थे।हालांकि पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी विशाल दोनों पैरों में तीन गोलियां लगी हैं। घायल हत्यारोपी को एसआरएन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

हत्यारोपी विशाल ने अपने एक और साथी के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया

इस घटना से पहले दलित रवींद्र कुमार की हत्या के बाद से ही इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। अब पत्रकार की नृशंस हत्या ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ अजय पाल शर्मा के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि एक दिन पहले पत्रकार एलएन सिंह का किसी बात को लेकर हत्यारोपियों से विवाद हुआ था। हत्यारोपी विशाल ने अपने एक और साथी के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है।