  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकार एलएन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या, यूपी की कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकार एलएन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या, यूपी की कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

संगम नगरी प्रयागराज में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सिविल लाइंस इलाके में वरिष्ठ पत्रकार एलएन सिंह पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज । संगम नगरी प्रयागराज में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सिविल लाइंस इलाके में वरिष्ठ पत्रकार एलएन सिंह पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई।

पढ़ें :- जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन, BJP ने एक सीट जीती

मुख्य हमलावर मुठभेड़ में गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने पत्रकार पर 20 से 25 वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एलएन सिंह लंबे समय तक समाचार चैनल के लिए पत्रकारिता कर रहे थे।हालांकि पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी विशाल दोनों पैरों में तीन गोलियां लगी हैं। घायल हत्यारोपी को एसआरएन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

हत्यारोपी विशाल ने अपने एक और साथी के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया

इस घटना से पहले दलित रवींद्र कुमार की हत्या के बाद से ही इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। अब पत्रकार की नृशंस हत्या ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ अजय पाल शर्मा के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि एक दिन पहले पत्रकार एलएन सिंह का किसी बात को लेकर हत्यारोपियों से विवाद हुआ था। हत्यारोपी विशाल ने अपने एक और साथी के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है।

पढ़ें :- पीएम मोदी का महागठबंधन पर हमला, बोले- अब बिहार रुकने वाला नहीं, जंगलराज वालों का डिब्बा गुम करना है जरूरी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Weather Alert : पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र , बादलों की सक्रियता बढ़ी

UP Weather Alert : पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट, बंगाल की...

संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकार एलएन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या, यूपी की कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

संगम नगरी प्रयागराज में पत्रकार एलएन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या,...

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, लिस्ट में अखिलेश-आजम सहित ये नाम हैं शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी,...

VIDEO : बहराइच में बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर, एक घंटे तक दहाड़ता रहा आदमखोर

VIDEO : बहराइच में बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से...

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना वृद्धि के फैसले पर योगी सरकार ने लगाई मुहर

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना वृद्धि के फैसले पर...

नहाए-खाए के साथ कल से महापर्व छठ की शुरुआत, जानिए विधी

नहाए-खाए के साथ कल से महापर्व छठ की शुरुआत, जानिए विधी