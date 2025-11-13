  1. हिन्दी समाचार
जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की बैठक संपन्न, नए पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जर्नलिस्ट प्रेस क्लब महराजगंज की तहसील इकाई नौतनवा की एक बैठक गुरुवार को क्लब अध्यक्ष अतुल जायसवाल के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में संगठन से जुड़े कुछ पदाधिकारियों द्वारा किसी अन्य संगठन की सदस्यता लिए जाने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया।

सर्वसम्मति से गुड्डू जायसवाल को संगठन का संरक्षक, सुनील शर्मा को उपाध्यक्ष, तथा अमित वर्मा को आय-व्यय निरीक्षक नियुक्त किया गया। नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत अध्यक्ष अतुल जायसवाल एवं संरक्षक जगदीश गुप्ता ने फूल मालाओं से किया।

बैठक में पूर्व सूचना मीडिया प्रभारी दिनेश जायसवाल ने संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आगे भी संगठन के साथ मिलकर पत्रकार और जनहित में कार्य करते रहेंगे।

बैठक में पत्रकार हितों की रक्षा, सामाजिक सरोकारों में संगठन की सक्रिय भूमिका और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रामसागर शर्मा, महामंत्री मुराद अली, नागेंद्र शुक्ला, अशोक गुप्ता, सागर विश्वकर्मा, संदीप जायसवाल एवं अरविंद त्रिपाठी सहित कई पत्रकार मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

