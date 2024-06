Julian Assange : जेल से बाहर आए जूलियन असांजे, अमेरिका के साथ समझौते के तहत स्वीकार करेंगे आरोप

विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे (Julian Assange, founder of WikiLeaks) ने अपनी स्वतंत्रता के बदले में सैन्य रहस्यों को उजागर करने के मामले में अमेरिकी अदालत (US Department of Justice)में दोष स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। सोमवार देर रात को दायर अदालती दस्तावेजों में यह जानकारी दी गई।