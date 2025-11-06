ज्योति सिंह ने चुनाव के लिए मांगे पैसे, आंचल फैलाकर मांगी मदद , बोली ''आंसू-विलाप नाटक ....

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण मतदान आज हो रहा है । ऐसे में  इस बार बिहार मे  भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े सितारे अपना किस्मत आजमा के लिए मैदान में उतर गए हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में उतर आई हैं. वो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं. वो घर-घर जाकर जनता से वोट मांग रही हैं. ज्योति सिंह चुनावी मैदान में तो आ गईं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी है।

ज्योति सिंह ने मांगी आर्थिक मदद

इधर बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई. उधर ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर QR कोड के साथ एक पोस्ट शेयर की. वो लिखती हैं- राम और कृष्णा जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा. मैं तो एक तुक्क्ष महिला हूं, जो विभिन्न दंसो को झेल करके भी कुछ लोगों द्वारा दोषी बताई जाती रही हूं. कुछ लोगों द्वारा मेरी आंखों के आंसू, मेरा विलाप, आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए तरसती मेरी आंखों में भी छल और नाटक दिखता है. लेकिन मेरे जैसे लाखों पीड़ितों की आवाज को सशक्त करने मैं काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हूं. मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है. चुनाव के इस मुहिम को और मजबूत करने में कृपया मेरी मदद करें. जो भी हो सके नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपनी सहयोग राशि भेजें.

मदद के लिए फैलाया आंचल

ज्योति आगे लिखती हैं कि मैं बड़ी आशा के साथ आंचल फैलाएं आपके द्वार खड़ी होकर इसलिए बोल पा रही हूं, क्योंकि मैं आपकी बेटी, बहन और जिम्मेदारी हूं. पिछले चुनाव से आज तक मैंने काराकाट का दामन नहीं छोड़ा है. हमेशा आपके सुख-दुख की सहभागी रही हूं. आज आपकी बेटी आपसे मदद मांग रही है. दिवाली के समय भी ज्योति सिंह ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी. लेकिन बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया. ज्योति सिंह का कहना है कि उनके पास चुनाव में लगाने के लिए पैसा नहीं है. अगर उन्हें लोगों का सपोर्ट मिले, तो वो किसी को निराश नहीं करेंगी.

