मौत की झूठी खबर पर काजल अग्रवाल ने दिया रिएक्शन , एक्ट्रेस instagram पर दी नसीहत

टॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल एक बार फिर खबरों में बनी हुई हैं। इस बार किसी फिल्म या  आउटफिट को लेकर ट्रेंड नहीं कर रही है। बल्कि जिस वजह से ट्रेंड कर रही हैं उसे जानकार आपके होश उड़ जाएँगे। बता दें की काजल अग्रवाल अपने मौत को लेकर मीडिया छाई हुई थी। बताया जा रहा था की  उनकी सड़क हादसा में जान चली गयी। लेकिन एक्ट्रेस ने  जवाब देकर इसपर विराम लगा दिया।

मौत की अफवाह पर काजल का रिएक्शन

काजल अग्रवाल ने  सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म  इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट  लगाया । जिसमें एक्ट्रेस ने कहा कि वायरल हो रही उनकी मौत की खबर पूरी तरह से निराधार और झूठी खबर है। इस पोस्ट में उन्होंने अफवाह पर रोक लगाते हुए लिखा कि मुझे कुछ बेसलेस खबरें सुनने और पढ़ने को मिली हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन सच कहूं तो, यह खबर काफी मजेदार है क्योंकि यह पूरी तरह झूठ है। भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूं, सुरक्षित हूं, और बहुत अच्छे काम कर रही हूं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस तरह की झूठी खबरों पर विश्वास न करें और न ही इसे फैलाएं।

