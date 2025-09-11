संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर करिश्मा - प्रिया में हुआ विवाद , मेरा अपना बेटा मुझे सड़क पर छोड़ गया'' बोली माँ

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत के बाद प्रॉपर्टि को लेकर उनकी दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर और तीसरी पत्नी प्रिया कपूर मे तीखी बहस देखने को मिल रही है। बता दें कि ये मामले संजय कपूर और अभिनेत्री करिश्मा कपूर की शादी से जन्मे बच्चों समायरा और कियान द्वारा दायर उत्तराधिकार याचिका से जुड़ा है। करिश्मा के बच्चों ने संजय की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए उनकी वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने सभी पक्षों से जवाब मांगा, लेकिन फिलहाल संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले कि अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया ये तर्क

प्रिया कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने अदालत को बताया कि करिश्मा कपूर के बच्चों को पहले ही रानी कपूर ट्रस्ट से 1,900 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। प्रिया ने कहा “इस सब रोने-धोने के बावजूद, वादी को ट्रस्ट से 1,900 करोड़ रुपये मिले। इसके साथ ही बता दें कि ये ट्रस्ट संजय कपूर कि माँ रानी कपूर ने बनवाया था। मुकदमा दायर करने से करीब पांच दिन पहले ही समायरा और कियान को यह संपत्ति ट्रांसफर कर दी गई।” प्रिया ने यह भी तर्क दिया कि करिश्मा और संजय के बीच लंबे समय तक तलाक और मुकदमेबाजी चली थी। ऐसे में अब बच्चों का हिस्सेदारी मांगना विरोधाभासी है।

करिश्मा कपूर के बच्चों का ये है आरोप

करिश्मा कपूर के बच्चों ने प्रिया कपूर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रिया, संपत्ति की निष्पादक और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर संपत्ति में उनके वैध हिस्से को हड़पने की कोशिश कर रही हैं। याचिका में उन्होंने किसी भी तीसरे पक्ष को संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने से रोकने की मांग की है। इसके साथ ही सभी चल और अचल संपत्तियों में प्रत्येक बच्चे के लिए 1/5 हिस्सेदारी मांगी गई है।

रानी कपूर ने भी लगाई आपत्ति

संजय कपूर की मां, रानी कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने अदालत को बताया कि ट्रस्ट से उन्हें और उनके अन्य पोते-पोतियों को बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा “मेरे सात पोते-पोतियां हैं। लेकिन सब कुछ प्रिया और उनके बेटे तथा करिश्मा के बच्चों को मिल गया है। आज मेरी हालत यह है कि मेरा अपना बेटा मुझे सड़क पर छोड़ गया।”