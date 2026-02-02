  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. भूकंप के झटकों से कांपा कश्मीर, अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं

भूकंप के झटकों से कांपा कश्मीर, अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं

Kashmir Earthquake : जम्मू और कश्मीर में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राज्य के बारामूला जिले में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन, अचानक आए इस भूकंप से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Kashmir Earthquake : जम्मू और कश्मीर में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राज्य के बारामूला जिले में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन, अचानक आए इस भूकंप से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए।

पढ़ें :- दिल्ली बम विस्फोट को लेकर जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया सामने

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। उन्होंने बताया कि भूकंप सुबह 5.35 बजे आया और इसका केंद्र पत्तन इलाका था। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।

भूकंप के झटके भारत और पाकिस्तान में महसूस किए गए। NCS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र गुलमर्ग के पास और श्रीनगर के पश्चिम में था। इस जगह को पहलगाम से लगभग 84 किमी पश्चिम और कारगिल से लगभग 164 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में भी बताया गया, जो घाटी और आस-पास के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में एक बड़े क्षेत्रीय संदर्भ की ओर इशारा करता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सूटकेस में मिला मुस्लिम महिला का नग्न शव, रस्सी से बांध रखा था शरीर, प्राईवेट पार्ट पर मिले गंभीर चोट के निशान

सूटकेस में मिला मुस्लिम महिला का नग्न शव, रस्सी से बांध रखा...

अभिनेता धनुष की फिल्म में अभिनेत्री श्रीलीला की इंट्री, राजकुमार पेरियासामी ने फिल्म D55 के निर्देशक

अभिनेता धनुष की फिल्म में अभिनेत्री श्रीलीला की इंट्री, राजकुमार पेरियासामी ने...

शंकराचार्य से अलंकार अग्निहोत्री लिया आशीर्वाद, बोले- SC-ST एक्ट के खिलाफ 7 फरवरी से आंदोलन, मोदी और शाह यूपी सरकार को अस्थिर करने में जुटे

शंकराचार्य से अलंकार अग्निहोत्री लिया आशीर्वाद, बोले- SC-ST एक्ट के खिलाफ 7...

Gold-Silver Price Crash : सोना-चांदी की कीमतें धड़ाम, चांदी 31800 टूटी और सोना 4800 रुपये हुआ सस्ता

Gold-Silver Price Crash : सोना-चांदी की कीमतें धड़ाम, चांदी 31800 टूटी और...

भूकंप के झटकों से कांपा कश्मीर, अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं

भूकंप के झटकों से कांपा कश्मीर, अभी तक किसी नुकसान की कोई...

ICC ने पाकिस्तान सरकार के फैसले पर जताया कड़ा ऐतराज, PCB को बड़े नुकसान की दी चेतावनी

ICC ने पाकिस्तान सरकार के फैसले पर जताया कड़ा ऐतराज, PCB को...