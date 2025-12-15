Kaushambi Accident : कौशाम्बी में बाइक पर सवार चार युवकों में से तीन की मौत, एक की हालत नाजुक

कौशाम्बी। कौशाम्बी जिले (Kaushambi District) के पश्चिमशरीरा थाना (Paschimsharira Police Station) क्षेत्र के कुंआडीह गिट्टी प्लांट (Kuanadih Gravel Plant) के पास रविवार रात करीब नौ बजे सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने सभी को मेडिकल कॉलेज (Medical College) पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया, वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को प्रयागराज रेफर (Prayagraj Referred) कर दिया गया।

मंझनपुर कोतवाली (Manjhanpur Police Station) क्षेत्र के बरैसा गांव निवासी श्रीचंद्र (22) पुत्र प्रेमचंद्र और जितेंद्र (24) पुत्र स्व. गोपी अपने दो अन्य दोस्तों के साथ एक बाइक से टेवां की ओर जा रहे थे। जैसे ही सभी कुंआडीह गांव स्थित गिट्टी प्लांट के पास पहुंचे कि तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा टकराई।

हादसे में जितेंद्र समेत दो अन्य अज्ञात युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्रीचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। एसपी राजेश कुमार (SP Rajesh Kumar) ने बताया कि मृतकों में एक युवक हिनौता गांव का बताया जा रहा है। हालांकि देर शाम तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।