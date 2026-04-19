  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Shukra Gochar 2026 :  शुक्र देव आज वृषभ राशि में करेंगे प्रवेश ,  इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Shukra Gochar 2026 :  शुक्र देव आज वृषभ राशि में करेंगे प्रवेश ,  इन राशियों की चमकेगी किस्मत

  ऐश्वर्य, प्रेम, नौकरी, व्यापार और दांपत्यसुख के ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। आज यानी 19 अप्रैल 2026, रविवार को अक्षय तृतीया के दिन शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Shukra Gochar 2026 :  ऐश्वर्य, प्रेम, नौकरी, व्यापार और दांपत्यसुख के ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। आज यानी 19 अप्रैल 2026, रविवार को अक्षय तृतीया के दिन शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहा है। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा। शुक्र वृषभ राशि के स्वामी हैं। इस राशि में गोचर से शुक्र बेहद शक्तिशाली मालव्य राजयोग भी बनाएगा। शुक्र देव का प्रत्येक गोचर 12 राशियों पर प्रभाव ड़ालता है। कला, फैशन, मीडिया और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है।

पढ़ें :- Shukra Gochar 2026 : ऐश्वर्य के देवता शुक्र देव  26 मार्च को करेंगे राशि और नक्षत्र परिवर्तन , इन  राशियों की बदलेगी किस्मत

वृषभ राशि
वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव. आज आपकी राशि में ही शुक्र का गोचर होगा। कारोबार में नया निवेश अच्छा लाभ कराएगा। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। परिवार में खुशियां आएंगी। प्रेम और दांपत्यजीवन (Marital Life) मधुर रहेगा।

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में गोचर शुभ रहेगा। छात्रों को प्रतियोगिता-परीक्षा में सफलता मिलेगी। व्यापार में सरकारी काम सफलता से पूरे होंगे। अचानक से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। जीवनसाथी (spouse) का सहयोग मिलेगा।

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में गोचर शुभ परिणाम देगा। कारोबार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। काम और परिवार के बीच सामजंस्य (Samajansya) बनाना होगा, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है।

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उत्तम फल देगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. भाई-बहन से शुभ समाचार प्राप्त होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की बाधाएं (Obstacles) दूर होंगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे।

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उत्तम परिणाम देगा। प्रेम संबंध मधुर होंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में अधिकारियों के सहयोग से प्रमोशन होगा। आर्थिक स्थिति (Financial Status) में सुधार होगा।

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर शुभ फल देगा। सरकार का सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। छात्रों को मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। संतान सुख और परिवार में मांगलिक काम (Auspicious Occasion) हो सकता है।

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर शुभ परिणाम देगा। नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसे आप सफलता से पूरा करेंगे। कारोबार से संबंधित यात्राएं धन लाभ कराएंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध  (Romantic Relationship) मधुर रहेंगे।

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर शुभ फल देगा। शुक्र का गोचर आपकी राशि के तीसरे भाव में होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। धन लाभ (Financial Gain) के सभी प्रयास सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन आनंदमय होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shukra Gochar 2026 :  शुक्र देव आज वृषभ राशि में करेंगे प्रवेश ,  इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Shukra Gochar 2026 :  शुक्र देव आज वृषभ राशि में करेंगे प्रवेश...

Maa Bagalamukhi Jayanti :  माँ बगलामुखी को “पीताम्बरा देवी” भी कहा जाता , जयंती पर सिद्ध करें वाक्शक्ति

Maa Bagalamukhi Jayanti :  माँ बगलामुखी को “पीताम्बरा देवी” भी कहा जाता...

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया पर अपने राशि के अनुसार करें दान ,  बन रहा है दुर्लभ संयोग

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया पर अपने राशि के अनुसार करें...

Parashurama Jayanti 2026 : विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती कल,जानें पूजा और मुहूर्त

Parashurama Jayanti 2026 : विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम की...

Mahaprabhu Chandan Yatra 2026 : महाप्रभु जगन्नाथ की चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होगी, प्रभु नरेंद्र सरोवर में करते है नौका विहार

Mahaprabhu Chandan Yatra 2026 : महाप्रभु जगन्नाथ की चंदन यात्रा अक्षय तृतीया...

18 अप्रैल 2026 का राशिफल : शनिदेव की इन राशियों पर बरसेगी कृपा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें अपना राशिफल

18 अप्रैल 2026 का राशिफल : शनिदेव की इन राशियों पर बरसेगी...