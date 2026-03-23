Shukra Gochar 2026 : ऐश्वर्य के देवता शुक्र देव  26 मार्च को करेंगे राशि और नक्षत्र परिवर्तन , इन  राशियों की बदलेगी किस्मत

ग्रहों के गोचर के क्रम में ऐश्वर्य के देवता शुक्र देव 26 मार्च को करेंगे राशि और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुक्र सुख, वैभव, विवाह और ऐश्वर्य का कारक माने जाते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं, उसके जीवन में सुख-सुवधाओं की कोई कमी नहीं रहती। जहां शुक्र देव की चाल का असर सभी राशियों पर पड़ेगा वहीं कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

वर्तमान में शुक्र अभी अपनी उच्च की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मार्च के अंत में यानी 26 मार्च को शुक्र मंगल की राशि मेष में गोचर कर जाएंगे। दृक पंचांग के अनुसार, शुक्र 26 तारीख को सुबह 05 बजकर 13 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अप्रैल तक इसी राशि में गोचर करेंगे।

मेष राशि

शुक्र मेष राशि में ही प्रवेश करेंगे। इससे मेष राशि वालों का आकर्षण बढ़ सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को विशेष लाभ हो सकता है। विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आ सकती हैं।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत शुभ रह सकता है। इस राशि के जातकों की रचनात्मकता बढ़ सकती है। इससे करियर में लाभ मिल सकता है। कारोबार के क्षेत्र में भी काफी लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है।

मीन राशि

यह समय आपके लिए भाग्य को मजबूत करने वाला हो सकता है। अटके हुए काम पूरे होंगे। यात्राओं से लाभ मिलेगा। करियर में नए अवसर सामने आएंगे।