  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा- डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं है सही

केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा- डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं है सही

केरल सरकार ने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटरिम रिविज़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है वह देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं है। केरल सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर में लोकल बॉडी इलेक्शन के साथ एसआईआर को जारी रखने की इजाज़त दी गई तो एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट पैदा हो सकती है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। केरल सरकार ने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटरिम रिविज़न (Special Interim Revision) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है वह देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं है। केरल सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर में लोकल बॉडी इलेक्शन के साथ एसआईआर को जारी रखने की इजाज़त दी गई तो एडमिनिस्ट्रेटिव (Administrative) रुकावट पैदा हो सकती है। राज्य सरकार ने एसआईआर को तब तक टालने की मांग की जब तक राज्य में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के लिए चल रहा प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है।

पढ़ें :- धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा नाेटिस

केरल सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका याचिका में कहा गया है कि लोकल बॉडी इलेक्शन के साथ SIR कराने से एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें पैदा होंगी और लोकल इलेक्शन के सुचारू संचालन में रुकावट आ सकती है। याचिका में कहा गया है कि इसके अलावा इससे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट पैदा हो सकती है।प्रतिवादी 1 से 3 (पोल पैनल) को केरल राज्य में इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न को 21 दिसंबर तक टालने का निर्देश दिया जाए। यानी राज्य में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के 2025 के आम इलेक्शन का प्रोसेस पूरा होने तक। राज्य सरकार ने कहा कि केरल में 1,200 लोकल बॉडी हैं जिनमें 23,612 वार्ड हैं। पिछले चुनाव दिसंबर 2020 में हुए थे। याचिका में कहा गया है कि केरल राज्य चुनाव आयोग ने लोकल बॉडी चुनाव की तारीखें 9 और 11 दिसंबर तय की हैं और वोटों की गिनती 13 दिसंबर से शुरू होनी है। पूरी चुनाव प्रक्रिया 18 दिसंबर तक खत्म होने की उम्मीद है। इसमें आगे बताया गया कि SIR के लिए गिनती की आखिरी तारीख चार दिसंबर तय की गई थी और डिटेल्स 9 दिसंबर तक जमा होने की उम्मीद है। 7 फरवरी, 2026 को फाइनल रिवाइज्ड वोटर रोल के पब्लिकेशन की तारीख तय की गई है। राज्य सरकार ने कहा कि ये टाइमलाइन सीधे लोकल बॉडी चुनाव शेड्यूल से टकराती हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा नाेटिस

धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा...

23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ नए समझौतों को देना चाहते है अंतिम रूप

23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ नए...

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने AI को लेकर दी ये चेतावनी, बोले-इस पर 'आंख मूंद' कर नहीं करें भरोसा

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने AI को लेकर दी ये चेतावनी,...

सोने के आयात ने व्यापार घाटे को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया, माल निर्यात में 12% की गिरावट

सोने के आयात ने व्यापार घाटे को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा...

चीन भी एक समय भयंकर धुंध से रहा था जूझ, भारत को चीन से सीखना चाहिए सबक

चीन भी एक समय भयंकर धुंध से रहा था जूझ, भारत को...

केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा- डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं है सही

केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा-...