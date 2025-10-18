Khesari Lal Yadav Net Worth: तीन करोड़ की कार से लेकर 35 लाख का सोना, जानें- खेसारी लाल यादव के पास कितनी है संपत्ति

Khesari Lal Yadav Net Worth: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आरजेडी में शामिल होने के एक दिन बाद शुक्रवार को उन्होंने सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट से पार्टी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। चुनावी हलफनामे में खेसारी ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है। जिसमें उनकी तीन करोड़ की कार और 35 लाख के सोने के जेवरात समेत कई संपत्तियों के बारे में पता चला है।

खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और 5000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को 24 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया है। हलफनामे के अनुसार, खेसारी के पास 16.89 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां की है, जबकि वह 7.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की मालिक है। उनकी पत्नी चंदा देवी के पास 90.02 लाख रुपये की चल संपत्ति और 6.49 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति हैं। खेसारी ने बताया है कि उनके पास 5 लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपये नकद हैं। भोजपुरी सुपरस्टार के अलग-अलग बैंक खाते हैं और उनके पास 35 लाख रुपये की सोने की ज्वैलरी भी है। इसके अलावा, खेसारी की चल संपत्तियों में 3 करोड़ रुपये कीमत की एक लग्जरी कार भी शामिल है।