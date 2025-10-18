  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Khesari Lal Yadav Net Worth: तीन करोड़ की कार से लेकर 35 लाख का सोना, जानें- खेसारी लाल यादव के पास कितनी है संपत्ति

Khesari Lal Yadav Net Worth: तीन करोड़ की कार से लेकर 35 लाख का सोना, जानें- खेसारी लाल यादव के पास कितनी है संपत्ति

Khesari Lal Yadav Net Worth: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आरजेडी में शामिल होने के एक दिन बाद शुक्रवार को उन्होंने सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट से पार्टी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। चुनावी हलफनामे में खेसारी ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है। जिसमें उनकी तीन करोड़ की कार और 35 लाख के सोने के जेवरात समेत कई संपत्तियों के बारे में पता चला है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Khesari Lal Yadav Net Worth: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आरजेडी में शामिल होने के एक दिन बाद शुक्रवार को उन्होंने सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट से पार्टी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। चुनावी हलफनामे में खेसारी ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है। जिसमें उनकी तीन करोड़ की कार और 35 लाख के सोने के जेवरात समेत कई संपत्तियों के बारे में पता चला है।

पढ़ें :- Bihar Elections 2025 : बिहार के सियासी दंगल में सितारों की साख दांव पर, खेसारी, मैथिली से लेकर सीमा सिंह तक…

खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और 5000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को 24 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया है। हलफनामे के अनुसार, खेसारी के पास 16.89 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां की है, जबकि वह 7.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की मालिक है। उनकी पत्नी चंदा देवी के पास 90.02 लाख रुपये की चल संपत्ति और 6.49 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति हैं। खेसारी ने बताया है कि उनके पास 5 लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपये नकद हैं। भोजपुरी सुपरस्टार के अलग-अलग बैंक खाते हैं और उनके पास 35 लाख रुपये की सोने की ज्वैलरी भी है। इसके अलावा, खेसारी की चल संपत्तियों में 3 करोड़ रुपये कीमत की एक लग्जरी कार भी शामिल है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News: रेलवे स्टेशन पर उमड़ा सैलाब , खचाखच भरी ट्रेनें, खिड़की से घुसे यात्री

Lucknow News: रेलवे स्टेशन पर उमड़ा सैलाब , खचाखच भरी ट्रेनें, खिड़की...

'ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक...' सीएम योगी आदित्यनाथ

'ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक...' सीएम योगी...

जीएसटी दरों में कटौती से धनतेरस पर बढ़ी रौनक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में उमड़ी भारी भीड़

जीएसटी दरों में कटौती से धनतेरस पर बढ़ी रौनक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक...

Khesari Lal Yadav Net Worth: तीन करोड़ की कार से लेकर 35 लाख का सोना, जानें- खेसारी लाल यादव के पास कितनी है संपत्ति

Khesari Lal Yadav Net Worth: तीन करोड़ की कार से लेकर 35...

BrahMos पहली खेप लखनऊ यूनिट से होगी रवाना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई उड़ान, योगी-राजनाथ बनेंगे गवाह

BrahMos पहली खेप लखनऊ यूनिट से होगी रवाना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को...

महाकुंभ का 95 प्रतिशत कूड़ा डिस्पोजल कार्य पूर्ण करने का दावा, अमिताभ ठाकुर के सवाल पर का प्रयागराज नगर निगम ने दिया जवाब

महाकुंभ का 95 प्रतिशत कूड़ा डिस्पोजल कार्य पूर्ण करने का दावा, अमिताभ...