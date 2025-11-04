  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘खेसारी ने स्टार बनाने के नाम पर 500 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी…’ पवन सिंह का पलटवार

‘खेसारी ने स्टार बनाने के नाम पर 500 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी…’ पवन सिंह का पलटवार

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी सुपरस्टारों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जिसमें आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और  भाजपा के नेता पवन सिंह एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पवन ने खेसारी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने स्टार बनाने के नाम पर 500 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- पवन सिंह पर खेसारी लाल का तीखा वार, बोले- 'मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं'

दरअसल, भोजपुरी अभिनेता-गायक से नेता बने पवन सिंह का यह बयान आरजेडी के छपरा से उम्मीदवार खेसारी के उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें पवन के निजी जीवन पर तंज़ कसते उन्होंने कहा कि मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। इसके जवाब में भाजपा नेता ने कहा, “मैं उनकी असलियत जानता हूं… क्या मुझे यह कहना चाहिए कि उन्होंने स्टार बनाने के नाम पर 500 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। इस बारे में बाद में बात करूंगा।”

खेसारी लाल का बयान

छपरा से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने मंगलवार को भाजपा सदस्य पवन सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। एक समाचार एजेंसी से उन्होंने कहा, “…वह मेरे बड़े भाई हैं…मेरे बारे में, उन्होंने हाल ही में कहा, ‘मैं एक पानी पे नहीं रहता’; कि एक दिन मैं कहूंगा कि मैं पवन भैया और दिनेश भैया की वजह से यहां हूं। अगर मैंने उन्हें अपना आदर्श बना लिया है, तो इससे वे मेरे ‘कर्मदाता’ या मेरे भगवान नहीं बन जाते।”

खेसारी ने आगे कहा, “आप बड़े भाई (पवन सिंह) हैं, लेकिन यह आपके कर्म हैं जो आपको बड़ा बनाते हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। वह कहते हैं, ‘मैं एक पानी पे नहीं रहता’, मैं इसका जवाब कैसे दूं? इसलिए, मैंने उनसे कहा ‘कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं’। मैं अपने संबंधों को बहुत महत्व देता हूं।”

पढ़ें :- आजम खान बिहार क्यूं नहीं करने गए प्रचार? सवाल पर बोले- वहां है जंगलराज, बगैर सुरक्षा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं

