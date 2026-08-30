फिल्म ‘टॉक्सिक’ में कियारा आडवाणी बोल्ड अंदाज को लेकर आई सुर्खियों में, इस फिल्म के सीक्वल में आ सकती हैं नजर

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी (Kiara Advani) इन दिनों अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ (Film ‘Toxic’) को लेकर लगातार चर्चा में हैं। यश के साथ इस फिल्म में उनके किरदार और बोल्ड अंदाज ने खूब ध्यान खींचा है। इसी बीच उनकी अगली फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

इस फिल्म के सीक्वल में आ सकती हैं कियारा

बॉलीवुड में इन दिनों पुरानी फिल्मों के सीक्वल और फ्रेंचाइजी फिल्मों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में अब साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘की एंड का’ (Film ‘Ki & Ka’) का नाम भी जुड़ गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स करीब 10 साल बाद ‘की एंड का 2’ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि फिल्म की कहानी पिछली फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाएगी। इसके बजाय ‘की’ और ‘का’ नाम के किरदारों को रखते हुए एक बिल्कुल नई कहानी दिखाई जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म में ‘की’ के किरदार के लिए कियारा आडवाणी (Kiara Advani) से संपर्क किया गया है। कियारा ने भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, अभी उन्होंने फिल्म साइन नहीं की है। वहीं, फिल्म में ‘का’ का किरदार निभाने वाले एक्टर की तलाश अभी जारी है। मेकर्स कियारा के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए एक सही अभिनेता की तलाश कर रहे हैं।

करीना कपूर और अर्जुन कपूर थे पहली फिल्म में

बता दें कि ‘की एंड का’ साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म में करीना कपूर और अर्जुन कपूर लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी काफी अलग थी, जिसमें एक शादीशुदा कपल के जरिए पुरुष और महिला की पारंपरिक भूमिकाओं को उलटकर दिखाया गया था। फिल्म का निर्देशन आर. बाल्की ने किया था। फिल्म में अर्जुन कपूर ने एक ऐसे पति का किरदार निभाया था, जो घर संभालता है, जबकि करीना कपूर का किरदार नौकरी और करियर पर ध्यान देता है।

इस साल के अंत में शुरू हो सकती है शूटिंग

फिलहाल ‘की एंड का 2’ को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। मेकर्स फिल्म की कास्टिंग और प्री-प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है।