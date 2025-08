71st National Awards: जानिए कौन है ये एक्टर , जिसकी एक नहीं बल्कि दो फिल्मों ने जीता नेशनल अवार्ड्स 2025

शुक्रवार शाम को 71नेशनल अवार्ड की लिस्ट जारी की गयी। जो की 2023 की फिल्मों के लिए है। इसमें ‘जवान’ और विक्रांत मैसी को ’12th फेल’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है। वहीं जहां बड़े बड़े एक्टर एक नेशनल अवार्ड के लिए तरसते हैं वहीं एक्टर अनंत वी जोशी को दो अवार्ड्स मिला है। आइए जानते है कौन है अनत वी जोशी जिनहोने इतना बड़ा कमाल किया है।

‘कटहल’ और ’12th फेल’ में अनंत

बता दें बेस्ट फिल्म का नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म ‘कटहल’ और फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीतने वाली ’12th फेल’ दोनों ही मूवी में भी अनंत वी जोशी ने काम किया है। फिल्म ‘कटहल’ में उन्होंने सान्या मल्होत्रा के बॉयफ्रेंड और उनके जूनियर का किरदार निभाया था। वहीं, ’12th फेल’ में उन्होंने विक्रांत मैसी के दोस्त का कैरेक्टर प्ले किया था। दोनों ही फिल्मों में उनके काम को सराहा गया था। ये जानने के बाद एक्टर बेहद खुश हुए की उनकी एक नहीं दो दो फिल्मों को अवार्ड मिला है।

