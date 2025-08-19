Kullu Cloud Burst: हिमाचल की लग घाटी में फटने से पुल-सड़कें तबाह, तीन दुकानें और बाग-बगीचे बहे... स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश

  1. हिन्दी समाचार
Kullu Cloud Burst: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लग घाटी में बादल फटने से पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे क्षेत्र में संपर्क बाधित हुआ। पहाड़ी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। बादल फटने के बाद आयी बाढ़ से कनौण में तीन दुकानें बह गईं। इस दौरान ज़मीनों, बाग–बगीचों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल्लू जिले की लग घाटी के कनौण की ऊंची पहाड़ी पर रात ढाई बजे बादल फटने के बाद अचानक आयी बाढ़ में बूबू नाले पर बना पुल बह गया। इस दौरान तीन दुकानें भी बाढ़ के साथ बह गयी। कनौण गांव का संपर्क कट गया है और बादल फटने के बाद काफी नुकसान हुआ है और सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए थे। वहीं, कुल्लू के पास सरवरी में अचानक आयी बाढ़ से सड़क का एक हिस्सा टूट गया और भूतनाथ मंदिर के पास बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क पर गहरी दरारें पड़ गई हैं।

सरवरी में सुरक्षा के लिए बनाया गया डंगा बह गया है। इसके अलावा, हनुमानी बाग को जोड़ने वाला पैदल पुल भी टूटने की कगार पर है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही पर संकट खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। बीती रात से हो रही बारिश के चलते बंजार और कुल्लू सदर में स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 19 अगस्त 2025 के लिए कुल्लू जिला में येलो अलर्ट जारी किया है।

