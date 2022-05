Ladakh Road Accident: 7 जवान शहीद होने पर Sonu Sood और Swara Bhaskar ने ट्वीट कर जताया दुख

Ladakh Road Accident: लद्दाख सड़क हादसे की वजह से देश ने सात वीर जवानों (Seven Soldiers Dead) को खो दिया। इस दुखद खबर को सुन सभी की आंखें नम हो गईं। एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) और स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने भी सोशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त किया है।

आपको बता दें, उन्होंने शहीद जवानों को नमन करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। लद्दाख के तुरतुक एरिया (Turtuk Area of Ladakh) में भारतीय सेना (Indian Army soldiers) की एक बस खाई में गिर गई। इस सड़क हादसे में 7 जवान शहीद (7 jawans martyred) हो गए। वहीं, कई घायल हो गए।

Deeply saddened by the loss of lives of our brave Indian Army Jawaans in a Bus tragedy in Ladakh. My condolences to the families and prayers for our injured Heroes 🙏🇮🇳

