Land for Job Case : राजद प्रमुख लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, CBI की FIR रद्द करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। नौकरी के बदले जमीन मामले (Land-for-Jobs Case) में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Yadav) को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सीबीआई की एफआईआर और आरोपपत्र को रद्द करने की लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की याचिका को खारिज कर दिया है।