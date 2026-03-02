  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने टीएमसी पर बोला तीखा हमला, कहा- टीएमसी का मतलब टी से टार्चर, एम से मर्डर और सी  से क्राइम

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने टीएमसी पर बोला तीखा हमला, कहा- टीएमसी का मतलब टी से टार्चर, एम से मर्डर और सी  से क्राइम

मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने राज्य में कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (All India Trinamool Congress) सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने राज्य में कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होने कहा कि टीएमसी का मतलब टी से टॉर्चर और ट्रेजेडी, एम से मनी, मर्डर, माफिया और सी का मतलब है करप्शन, क्राइम और क्रूरता। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और बंगाल के लोगों से घुसपैठिए उनका अधिकार छीन रहे हैं।

पढ़ें :- कांग्रेस से परेशान होकर लोगों ने मोदी जी की सरकार बनाई लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुधरा बल्कि और भी ज़्यादा बर्बाद कर दिया: केजरीवाल

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घसपैठिए पानी, जमीन और जंगल पर कब्जा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के कारण पूरा बंगाल परेशान है। इसलिए लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। यह परिवर्तन यात्रा बंगाल की नव जागरण यात्रा है। इससे पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसके लॉन्च में भाग लिया था। कूच बिहार में पार्टी की परिवर्तन यात्रा 2026 के उद्घाटन में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया, उन पर “महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रहने और गैर-कानूनी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के लॉन्च में शामिल हुए। नवीन ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सीएम ममता बनर्जी ने माँ, माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन वह राज्य में माताओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने टीएमसी पर बोला तीखा हमला, कहा- टीएमसी का मतलब टी से टार्चर, एम से मर्डर और सी  से क्राइम

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने टीएमसी पर बोला तीखा हमला, कहा- टीएमसी...

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सेल्वापेरुंथगई ने किया साफ, कहा-डीएमके साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सेल्वापेरुंथगई ने किया साफ, कहा-डीएमके साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा...

सुपरस्टार महेश बाबू ने अपनी को-स्टार प्रियंका चोपड़ा के बारे में दिया बड़ा बयान, कहा- अभी टॉप फॉर्म में है

सुपरस्टार महेश बाबू ने अपनी को-स्टार प्रियंका चोपड़ा के बारे में दिया...

देश भर में हो रही है बल्लेबाज संज सैमसन की तारिफ, फिल्म इंडस्ट्री भी मना जीत का जश्न

देश भर में हो रही है बल्लेबाज संज सैमसन की तारिफ, फिल्म...

PAK-Afghan War : ऑपरेशन सिंदूर में तबाह नूर खान बेस पर अफगानिस्तान का हमला, 35 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

PAK-Afghan War : ऑपरेशन सिंदूर में तबाह नूर खान बेस पर अफगानिस्तान...

भारत ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराया, टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगी टक्कर

भारत ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराया, टी20 विश्व कप के...