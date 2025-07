लॉरेंस बिश्नोई गैंग आतंकी संगठन घोषित हो, डेनियल स्मिथ की  बड़ी मांग

Lawrence vishnoi gang :कनाडा में ‘लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक अलग पहचान बना गया है जिसके बाद अब वहाँ के लोग इस गैंग को आतंकी संगठन बनाने की मांग कर रहे हैं । हिंसा, ड्रग्स, वसूली और ‘टारगेटेड किलिंग्स’ के आरोपों के चलते इस गैंग के खिलाफ आवाजें तेज होती जा रही हैं. अल्बर्टा प्रांत की प्रमुख डेनिएल स्मिथ इस गैंग को आतंकवादी संगठन को घोषित करने की मांग की हैं। डेनियल का कहना है कि ये गैंग न सिर्फ कनाडा में बल्कि पूरी दुनिया में अपराध फैला रहा है।

बता दें कि सोमवार को स्मिथ और अल्बर्टा के जन सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा मंत्री माइक एलिस ने बयान दिया ‘‘लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक इंटरनेशनल आपराधिक नेटवर्क है जो हिंसा, जबरन वसूरी, मादक पदार्थों की तस्करी और टार्गेट किलिंग के लिए जिम्मेदार है. कनाडा में भी यही है. इसकी पहुंच वैश्विक स्तर पर है और इसका इरादा आपराधिक और हिंसक है.’ डेनिएल स्मिथ और अल्बर्टा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर माइक एलिस ने एक संयुक्त बयान में कहा, ”

एक्शन की तैयारी में है कनाडा सरकार

माइक एलिस ने एक संयुक्त बयान में कहा ‘लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क है, जो हिंसा, वसूली, ड्रग्स तस्करी और सुनियोजित हत्याओं के लिए जिम्मेदार है. इसका दायरा वैश्विक है और मंशा पूरी तरह आपराधिक.’ इसके साथ माइक ने कहा इस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने से स्थानीय और प्रांतीय पुलिस एजेंसियों को वह कानूनी ताकत और संसाधन मिलेंगे, जिनकी उन्हें जरूरत है, ताकि इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विषनोई गैंग के खिलाफ पहले भी उठ छुएक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा, ‘लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क है, जो हिंसा, वसूली, ड्रग्स तस्करी और सुनियोजित हत्याओं के लिए जिम्मेदार है. इसका दायरा वैश्विक है और मंशा पूरी तरह आपराधिक.’ उन्होंने कहा कि इस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने से स्थानीय और प्रांतीय पुलिस एजेंसियों को वह कानूनी ताकत और संसाधन मिलेंगे, जिनकी उन्हें जरूरत है, ताकि इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

The Lawrence Bishnoi Gang is a transnational criminal network responsible for violence, extortion, drug trafficking and targeted killings, including here in Canada. Its reach is global, and its intent is criminal and violent.

We know that gang activity knows no boundaries and… pic.twitter.com/wYwdAx3pfT

— Danielle Smith (@ABDanielleSmith) July 15, 2025