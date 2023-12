डॉ. वेदप्रताप वैदिक जयंती पर व्याख्यान का आयोजन : प्रो.संजय द्विवेदी, बोले- भारतबोध के वैश्विक प्रवक्ता थे वैदिक

भारतभाव को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने वाले डॉ. वेदप्रताप वैदिक भारतबोध के वैश्विक प्रवक्ता थे।’ यह बात कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारतीय जन संचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी (Former Director General of Indian Institute of Mass Communication, Prof. Sanjay Dwivedi) ने अपने व्याख्यान में कही। वे इंदौर प्रेस क्लब (Indore Press Club) में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।