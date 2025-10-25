  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. वाशिंगटन पोस्ट के लेख का एलआईसी ने किया खंडन,आरोप झूठे, निराधार और सत्य से कोसों दूर

वाशिंगटन पोस्ट के लेख का एलआईसी ने किया खंडन,आरोप झूठे, निराधार और सत्य से कोसों दूर

वाशिंगटन पोस्ट के तरफ से लगाए गए आरोप कि एलआईसी के निवेश निर्णय बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं, झूठे, निराधार और सत्य से कोसों दूर हैं। लेख में उल्लिखित ऐसा कोई दस्तावेज़ या योजना एलआईसी के तरफ से कभी तैयार नहीं की गई है, जो अदानी समूह की कंपनियों में एलआईसी के तरफ से धन निवेश करने का रोडमैप तैयार करे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। वाशिंगटन पोस्ट के तरफ से लगाए गए आरोप कि एलआईसी के निवेश निर्णय बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं, झूठे, निराधार और सत्य से कोसों दूर हैं। लेख में उल्लिखित ऐसा कोई दस्तावेज़ या योजना एलआईसी के तरफ से कभी तैयार नहीं की गई है, जो अदानी समूह की कंपनियों में एलआईसी के तरफ से धन निवेश करने का रोडमैप तैयार करे।

पढ़ें :- नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का बनने जा रहा है प्रतीक : मुख्यमंत्री योगी

एलआईसी में निवेश संबंधी निर्णय विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद बोर्ड के तरफ से अनुमोदित नीतियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य निकाय की ऐसे निर्णयों में कोई भूमिका नहीं होती है। एलआईसी ने जांच-पड़ताल के उच्चतम मानकों का पालन किया है और इसके सभी निवेश निर्णय मौजूदा नीतियों, अधिनियमों के प्रावधानों और नियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, इसके सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में लिए गए हैं। लेख में दिए गए ये कथित बयान एलआईसी की सुस्थापित निर्णय प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने और एलआईसी की प्रतिष्ठा और छवि तथा भारत में वित्तीय क्षेत्र की मज़बूत नींव को धूमिल करने के इरादे से दिए गए प्रतीत होते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?

Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे...

तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, बोले-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं और केवल वोट लेने आते हैं बिहार में

तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, बोले-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में...

वाशिंगटन पोस्ट के लेख का एलआईसी ने किया खंडन,आरोप झूठे, निराधार और सत्य से कोसों दूर

वाशिंगटन पोस्ट के लेख का एलआईसी ने किया खंडन,आरोप झूठे, निराधार और...

'LIC में लगा जनता का पैसा नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी पर लुटा दिया...', कांग्रेस का बड़ा आरोप

'LIC में लगा जनता का पैसा नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी...

CIA के पूर्व अफसर का सनसनीखेज दावा, बोले-पाक ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार, हमने मुशर्रफ को 'खरीद' लिया था

CIA के पूर्व अफसर का सनसनीखेज दावा, बोले-पाक ने अमेरिका को सौंप...

PM मोदी ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, नहाय खाए पर शेयर किया शारदा सिन्हा का गीत

PM मोदी ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, नहाय खाए...