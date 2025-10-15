  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने पाकिस्तान को लेकर दिया बयान , कहा ‘पाक फिर कर ….. हमला, ऑपरेशन सिंदूर से घातक…..

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने पाकिस्तान को लेकर दिया बयान , कहा ‘पाक फिर कर ….. हमला, ऑपरेशन सिंदूर से घातक…..

सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने शनिवार को चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया दिया है। बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर पहलगाम के तरह हमला का साजिश रच सकता है। क्योंकि उसके पास भारत से सीधे युद्ध करने की क्षमता और हिम्मत नहीं है। बता दें जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके साथ ही कहा “हमने उसकी चौकियों और हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन हमे सतर्क रहना होगा की वो कोई और साझीश तो नहीं रच रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने शनिवार को चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया दिया है। बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर पहलगाम के तरह हमला का साजिश रच सकता है। क्योंकि उसके पास भारत से सीधे युद्ध करने की क्षमता और हिम्मत नहीं है। बता दें जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके साथ ही कहा “हमने उसकी चौकियों और हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन हमे सतर्क रहना होगा की वो कोई और साझीश तो नहीं रच रहा है।

पढ़ें :- पाक बाज नहीं आएगा तो हमारे पास और भी रास्ते...', पाकिस्तान को मुत्ताकी ने दे दिया अल्टीमेटम

जनरल कटियार स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारत की जवाबी कार्रवाई और भी घातक होगी। इस बार पाकिस्तान पर भारत  जरा सा रहम नहीं करेगा इसमें कोई शक नहीं। हम पूरी तरह तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली कार्रवाई और निर्णायक होगी।” पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी दुर्भावनापूर्ण नीतियों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास भारत से सीधे लड़ने की न तो क्षमता है और न ही साहस।

उन्होंने कहा, “भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और हमें जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम पाकिस्तान को करारी हार देने में सफल रहे।” 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-आधिकृत कश्मीर में आतंक ढांचे को तबाह किया गया। इस अभियान के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया था और पाकिस्तानी गोलाबारी में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में कई नागरिक मारे गए थे।

 

 

पढ़ें :- लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को दी गीदड़ भभकी, बोला- ये डैम हमारे होंगे

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती, 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

Bihar Election 2025 : ओपी राजभर ने BJP को दी खुली चुनौती,...

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी वयक्त की शोक संवेदना

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री...

Bihar BJP List: भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम का एलान, मै​थिली ठाकुर को अलीनगर से बनाया प्रत्याशी

Bihar BJP List: भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

हमारे साथ-साथ आज बिहार के हर इंसान ने CM बनने के लिए किया नामांकन किया: तेजस्वी यादव

हमारे साथ-साथ आज बिहार के हर इंसान ने CM बनने के लिए...

युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर रहा है धोखाधड़ी

युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर...