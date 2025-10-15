लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने पाकिस्तान को लेकर दिया बयान , कहा ‘पाक फिर कर ….. हमला, ऑपरेशन सिंदूर से घातक…..

सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने शनिवार को चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया दिया है। बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर पहलगाम के तरह हमला का साजिश रच सकता है। क्योंकि उसके पास भारत से सीधे युद्ध करने की क्षमता और हिम्मत नहीं है। बता दें जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके साथ ही कहा “हमने उसकी चौकियों और हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन हमे सतर्क रहना होगा की वो कोई और साझीश तो नहीं रच रहा है।

जनरल कटियार स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारत की जवाबी कार्रवाई और भी घातक होगी। इस बार पाकिस्तान पर भारत जरा सा रहम नहीं करेगा इसमें कोई शक नहीं। हम पूरी तरह तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली कार्रवाई और निर्णायक होगी।” पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी दुर्भावनापूर्ण नीतियों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास भारत से सीधे लड़ने की न तो क्षमता है और न ही साहस।

उन्होंने कहा, “भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और हमें जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम पाकिस्तान को करारी हार देने में सफल रहे।” 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-आधिकृत कश्मीर में आतंक ढांचे को तबाह किया गया। इस अभियान के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया था और पाकिस्तानी गोलाबारी में जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में कई नागरिक मारे गए थे।