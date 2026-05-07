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Operation Sindoor के एक साल पूरे होने पर बोले PM मोदी- हम आतंकवाद को हराने और उसे बढ़ावा देने वाले सिस्टम को खत्म करने के अपने इरादे पर कायम

Operation Sindoor completes one year : जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले में बेकसूर नागरिकों की हत्या के बाद भारतीय सेना की ओर से चलाये गए ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि हम आतंकवाद को हराने और उसे बढ़ावा देने वाले सिस्टम को खत्म करने के अपने इरादे पर कायम हैं।

By Abhimanyu 
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Operation Sindoor completes one year : जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले में बेकसूर नागरिकों की हत्या के बाद भारतीय सेना की ओर से चलाये गए ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि हम आतंकवाद को हराने और उसे बढ़ावा देने वाले सिस्टम को खत्म करने के अपने इरादे पर कायम हैं।

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पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “एक साल पहले, हमारी सेनाओं ने #OperationSindoor के दौरान बेमिसाल साहस, सटीकता और पक्का इरादा दिखाया था। उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया, जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत की थी। पूरा देश हमारी सेनाओं की बहादुरी को सलाम करता है। Operation Sindoor ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े जवाब और देश की सुरक्षा की रक्षा के प्रति उसके पक्के इरादे को दिखाया।”

उन्होंने आगे लिखा, “इसने हमारी सेनाओं के पेशेवरपन, तैयारी और मिलकर काम करने की ताकत को भी उजागर किया। साथ ही, इसने हमारी सेनाओं के बीच बढ़ती एकता को भी दिखाया और इस बात पर ज़ोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिश ने हमारी देश की सुरक्षा को कितनी ताकत दी है। आज, एक साल बाद भी, हम आतंकवाद को हराने और उसे बढ़ावा देने वाले पूरे सिस्टम को खत्म करने के अपने इरादे पर पहले की तरह ही मज़बूती से कायम हैं।”

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