‘सुनों वोट चोरों, तेजस्वी बिहार का लाल है, तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला…’ बिहार के पूर्व डिप्टी CM ने FIR पर दी तीखी प्रतिक्रिया

Bihar Politics: पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। जिसको लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता ने कहा है कि वह गीदड़ भभकियों से डरने वाले हैं। साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि हिम्मत है तो देश के हरेक राज्य के हरेक थाने में केस दर्ज कराएं।
Bihar Politics: पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। जिसको लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता ने कहा है कि वह गीदड़ भभकियों से डरने वाले हैं। साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि हिम्मत है तो देश के हरेक राज्य के हरेक थाने में केस दर्ज कराएं।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘जुमलों की दुकान कहने पर FIR करने वालों, ये दुकान ही नहीं बल्कि झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर बाजार है।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘सुनों वोट चोरों, तेजस्वी बिहार का लाल है। तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। हिम्मत है तो देश के हरेक राज्य के हरेक थाने में केस दर्ज करो। तुम लोग सबको अपने जैसा डरपोक समझते हो, हम बिहारी है बिहारी, ठेठ बिहारी!’
जुमलों की दुकान कहने पर FIR करने वालों, ये दुकान ही नहीं बल्कि झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर बाजार है।
सुनों वोट चोरों, तेजस्वी बिहार का लाल है। तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। हिम्मत है तो देश के हरेक राज्य के हरेक थाने में… pic.twitter.com/6p3heXbWpV
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 24, 2025
पढ़ें :- सच्चाई यही है कि आज BJP और चुनाव आयोग मिलकर आपका वोट कर रहे चोरी : राहुल गांधी
बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले की पुलिस ने बिहार के तेजस्वी यादव के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने एफ़आईआर दर्ज करवाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नरोटे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यादव ने बिहार के गया दौरे से पहले एक्स चैनल पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी।