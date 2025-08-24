  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘सुनों वोट चोरों, तेजस्वी बिहार का लाल है, तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला…’ बिहार के पूर्व डिप्टी CM ने FIR पर दी तीखी प्रतिक्रिया

‘सुनों वोट चोरों, तेजस्वी बिहार का लाल है, तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला…’ बिहार के पूर्व डिप्टी CM ने FIR पर दी तीखी प्रतिक्रिया

Bihar Politics: पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। जिसको लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता ने कहा है कि वह गीदड़ भभकियों से डरने वाले हैं। साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि हिम्मत है तो देश के हरेक राज्य के हरेक थाने में केस दर्ज कराएं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar Politics: पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। जिसको लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता ने कहा है कि वह गीदड़ भभकियों से डरने वाले हैं। साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि हिम्मत है तो देश के हरेक राज्य के हरेक थाने में केस दर्ज कराएं।

पढ़ें :- PM मोदी पर पोस्ट को लेकर तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज, पूर्व डिप्टी सीएम बोले- FIR से कौन डरता है, क्या सच बोलना अब गुनाह हो गया है?

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘जुमलों की दुकान कहने पर FIR करने वालों, ये दुकान ही नहीं बल्कि झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर बाजार है।’  उन्होंने आगे लिखा, ‘सुनों वोट चोरों, तेजस्वी बिहार का लाल है। तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। हिम्मत है तो देश के हरेक राज्य के हरेक थाने में केस दर्ज करो। तुम लोग सबको अपने जैसा डरपोक समझते हो, हम बिहारी है बिहारी, ठेठ बिहारी!’

बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले की पुलिस ने बिहार के तेजस्वी यादव के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने एफ़आईआर दर्ज करवाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नरोटे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यादव ने बिहार के गया दौरे से पहले एक्स चैनल पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्कॉर्पियो , बुलेट देने बावजूद फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला... पिता बोले- अब बुलडोजर चलना चाहिए

स्कॉर्पियो , बुलेट देने बावजूद फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला......

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो उनको विद्वान मानता हूं और न ही चमत्कारी...

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर दिया विवादित बयान,बोले- मैं न तो...

Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी बुजुर्ग महिला की बाल-बाल बची जान, लोग बोले- 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय'

Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी बुजुर्ग महिला की बाल-बाल...

बिना स्पॉन्सर के ए​शिया कप खेलेगी टीम इण्डिया, ड्रीम11 ने रद्द किया अपना समझौता

बिना स्पॉन्सर के ए​शिया कप खेलेगी टीम इण्डिया, ड्रीम11 ने रद्द किया...

shubhanshu shukla :शुभांशु शुक्ला के स्वागत को तैयार राजधानी: रातोंरात घर के सामने बनाई गई सड़क, छह मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

shubhanshu shukla :शुभांशु शुक्ला के स्वागत को तैयार राजधानी: रातोंरात घर के...

Voter Adhikar Yatra : बाइक पर सवार राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस ने लिखा- INDIA हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है ...

Voter Adhikar Yatra : बाइक पर सवार राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस...