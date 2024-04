Lok sabha election 2024: बिहार में BJP को लगा झटका, अजय निषाद ने छोड़ी बीजेपी, ज्वॉइन किया कांग्रेस

Lok sabha election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इन सबके ​बीच बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टिकट कटने से नाराज बिहार के मुजफ्फरनगर से सांसद अजय निषाद ने बीजेपी को छोड़ दिया है।

Respected @JPNadda ji, shocked by the betrayal of @BJP4India, I resign from all posts and primary membership of the party.

आदरणीय @JPNadda जी, @BJP4India के द्वारा छल किये जाने से छुब्ध होकर मैं पार्टी के सभी पद के साथ प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देता हूँ।@BJP4Bihar

— Ajay Nishad (@NishadSri) April 2, 2024